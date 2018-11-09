Троицкие полицейские сняли пьяного дебошира с поезда

В четверг, восьмого ноября, сотрудники линейного отдела полиции на станции Троицк пресекли нарушение общественного порядка 32-летним жителем Карталов, которые устроил дебош в вагоне поезда №121 «Екатеринбург – Оренбург». Сообщение о беспорядке поступило от начальника поезда.

Тревожное сообщение о том, что один из пассажиров вагона №26 железнодорожного состава, следовавшего из Екатеринбурга в Оренбург, поступило в дежурную часть линейного отделения в 23 часа 40 минут. Прибывшие к месту стоянки поезда сотрудники транспортной полиции установили факт нарушения общественного порядка жителем Челябинской области. Мужчина ехал от станции Челябинск до станции Карталы.

Взрослый южноуралец вел в вагоне себя неадекватно – громко матерился и не давал отдыхать в ночное время другим пассажирам. Полицейские приняли решение – снять дебошира с поезда на станции Троицк. Транспортными полицейскими правонарушитель был доставлен в дежурную часть, где в отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.