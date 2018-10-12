Туберкулезников из Аргаяшского района изолировали от общества

По требованию прокурора туберкулезников из Аргаяшского района (Челябинская область) отправили на принудительное лечение. Добровольно ложиться в больницу больные опасным заболеванием отказывались.

Прокуратурой Аргаяшского района проведена проверка по обращению руководителя ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №1» об оказании помощи в госпитализации в недобровольном порядке для обследования и лечения в туберкулезное отделение ряда граждан, больных туберкулезом.

«Установлено, что граждане продолжительное время состоят на учете в связи с заболеваниями различными формами туберкулеза, согласно заключениям врачей-фтизиатров необходимо стационарное лечение. Несмотря на неоднократные вызовы на прием, больные в больницу не являются, от лечения и обследования уклоняются. Вместе с тем, уклонение граждан от обследования и лечения способствует распространению туберкулеза», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В целях предупреждения распространения туберкулеза, охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения граждане, больные туберкулезом, подлежат принудительной госпитализации.

По результатам проверки в Аргаяшский районный суд прокурором направлены исковые заявления о принудительной госпитализации больных туберкулезом.