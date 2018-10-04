Туриста, пропавшего в парке «Иремель», нашли через четверо суток

В Челябинской области туриста, пропавшего на территории природного парка «Иремель», нашли спустя четверо суток. Мужчина 1981 года был найден в 15-ти километрах от поселка Тюлюк на Николаевском посту. С ним все в порядке. Поисково-спасательные работы завершились вчера, четвертого октября.

Мужчина посетил парк «Иремель» в составе туристической группы. Он потерялся при прохождении маршрута. Участники группы сообщили, что турист был экипирован соответствующим образом, с собой у него были продукты и спички.

После сообщения о пропаже к поискам подключились спасатели Златоустовского и Усть-Катавсого отрядов. В поисковых работах использовалась внедорожная техника, был привлечен и кинологический расчет.

Спасатели обследовали Николаевскую тропу, плато Большой и Малый Иремель, гору Большой Иремель, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.