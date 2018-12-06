Тюменский вор, находящийся в федеральном розыске, «наследил» в Челябинске

Полицейские Челябинска задержали воришку из Тюмени, который находился в федеральном розыске. Он попался на краже ноутбука в магазине бытовой техники DNS.

В полицию Тракторозаводского района Челябинска обратился директор магазина DNS, который сообщил, что неизвестный мужчина украл ноутбук стоимостью 35 тысяч рублей. Стражи порядка отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленные в торговом зале магазина. Ориентировки подозреваемого были разосланы другим сотрудникам ГИБДД, ППС-кам, сотрудникам частных охранных предприятий.

Вскоре воришка был задержан. В момент очередной кражи бытовой техники его опознали сотрудники ЧОПа, которые и сообщили об этом полиции.

«Задержанным оказался житель Тюмени, находящийся в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления на территории этого города. Похищенное имущество мужчина сбыл. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск ноутбука», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Возбуждено уголовное дело «Кража. Заезжему «гастролеру» грозит до двух лет лишения свободы. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.