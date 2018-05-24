У 17 южноуральцев подозревают клещевой энцефалит

В Челябинской области 17 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит. С начала сезона от укуса клещей пострадали 3 тысячи 64 южноуральца, из них 915 детей.

За аналогичный период прошлого года пострадало 3006 человек, в том числе 901 ребёнок.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на сегодня привито против клещевого энцефалита 111 тысяч 398 человек, в том числе 83 тысячи 778 детей. В текущем году в соответствии с региональным календарём за счёт средств областного бюджета вакцинируются дети 3-4 лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2017 году, а также учащиеся 2-х классов. За счёт средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска. По вопросам проведения прививок следует обращаться в медицинские организации по месту жительства.

При посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов, леса важно не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо проводить само- и взаимоосмотры, использовать защитную одежду, однотонную, светлую, на которой легче обнаружить клещей, максимально закрывающую тело, а также применять акарицидно - репеллентные средства.

Исследования клеща на заражённость инфекциями можно провести в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области» г. Челябинск, ул. Свободы, 147, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магнитогорске, в Агаповском районе, Кизильском районе, Нагайбакском районе, Верхнеуральском районе, Карталинском районе, Брединском районе, Варненском районе», Чебаркуль ГБУЗ «Областная больница», ООО «Инвитро», ООО «Прогрессивные медицинские технологии». С начала сезона в области исследовано от населения 1127 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,7% клещей - инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 6,4% - боррелиями.