Убийце охотинспектора Минина, грозит 18 лет «строгача»

Приговор обвиняемому в убийстве инспектора охотнадзора Александра Минина Челябинский областной суд огласит в следующий четверг, 13 декабря.

Прокурор предложил назначить подсудимому наказание в виде 18-ти лет одного месяца колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

Сегодня, седьмого декабря, в облсуде завершились прения сторон по уголовном делу в отношении 48-летнего жителя города Карталы, который обвиняется в убийстве ведущего специалиста отдела федерального государственного надзора минэкологии региона (пункт «б» части второй статьи 105, части второй статьи 325 УК РФ). Подсудимый – Михаил Поддубный - выступил с последним словом, и судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора

Как сообщил суду гособвинитель Руслан Тимшин, десятого февраля этого года Александр Минин поймал подсудимого на браконьерстве – вместе с двумя товарищами тот застрелил двух сибирских косуль. Друзья подсудимого быстро покинули место происшествия на снегоходе. Оставшийся один на один с инспектором браконьер, не желая в одиночку отвечать за преступления, застрелил Минина из ружья 12-калибра. От ранения грудной клетки инспектор погиб на месте. Убийство произошло неподалеку от железнодорожной станции Тумак Карталинского района.

После этого подсудимый забрал из одежды потерпевшего видеорегистратор, фотоаппарат, навигатор, а также служебное удостоверение сотрудника министерства экологии Челябинской области и уничтожил их.

Суд браконьер пытался убедить в том, что Александр Минин пытался отобрать у него ружье и в результате произошел случайный выстрел. Однако версия была признана неубедительной и противоречащей материалам дела.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева, в конце июля этого года всех троих браконьеров Карталинский городской суд приговорил к стотысячным штрафам.

Александр Минин указом президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества посмертно.

По мнению председателя общества охотников и рыболовов Георгия Сугоняева, который был другом погибшего, Александр Минин был одним из лучших охотинспекторов в Карталинском районе:

«Таких больше не было и, наверное, не будет. Лес Александр знал, как свои пять пальцев. Лично меня инспектор Минин подтолкнул к доскональному изучению административного кодекса в части работы с охотниками. Александр Минин всегда работал на опережение. В тот момент он поступил так, как подсказали ему совесть и порядочность».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 16-го июля этого года застреленному инспектору охотнадзора исполнилось бы 60 лет. В этот день близкие Александра Минина установили на месте его убийства памятник – многотонную глыбу из дикого камня.