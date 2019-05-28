Присылайте свои новости

Убийцу финалистки конкурса «Mrs World Russia» из Магнитогорска посадили на 21 год
Происшествия
Сегодня, 15:25
Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 22 июля вынесен приговор в отношении автомеханика Александра Магиленца, который убил финалистку конкурса «Mrs World Russia» Ксению Мецгер. Он забил девушку металлической кувалдой, чтобы завладеть ее автомобилем. Преступник проведет за решеткой 21 год.

Александра Магиленца судили по трем статься уголовного кодекса: «Убийство», «Разбой» и «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», днем 16 июля 2018 года Александр Магиленец встретился с финалисткой конкурса «Mrs World Russia» Ксенией Мецгер, которая хотела продать автомобиль «Шкода Октавиа». Обвиняемый предложил вечером приехать в автосервис на улице Советской, где он работал. Парень объяснил, что хочет получше осмотреть автомобиль. Там он напал на нее, нанеся металлической кувалдой, ломом и неустановленным предметом множество ударов, после чего задушил металлическим тросом.

Тело убитой Магиленец вывез в лесополосу в Кизильском районе.  Кроме того, Магиленец похитил паспорт и другие важные личные документы, находившиеся в автомобиле и в личных вещах потерпевшей.

У погибшей остался маленький ребенок и муж, который во время убийства находился в США. За полгода до трагедии семья переехала туда.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, суд приговорил автомеханика к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворен также иск о взыскании с него трех миллионов рублей в счет возмещения морального вреда здоровью и 22 тысяч 800 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
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