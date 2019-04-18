Убийством закончилась семейная ссора в Карабаше

В Карабаше (Челябинская область) задержана местная жительница, которая убила мужа во время семейной ссоры. Чтобы отправить супруга на тот свет, ей понадобился один точный удар в сердце.

Ночью, 17 апреля, на путь вневедомственной охраны управления Росгвардии по Челябинской области поступил сигнал из полиции, что в одном из домов по улице Нахимова происходит семейный скандал. Он ней сообщили соседи, которые пожаловались на громкие крики и плач.

«Прибывшие на место происшествия росгвардейцы услышали в доме женский крик и просьбы о помощи. Войдя в квартиру, росгвардейцы увидели лежащего на полу, окровавленного и без признаков жизни мужчину, возле которого вся в слезах сидела женщина», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Женщина призналась, что накануне она готовила ужин. Домой вернулся ее супруг. Между ними возникла ссора. У нее в руках был кухонный нож, которым она нанесла мужу точный удар в сердце. Мужчина скончался на месте.

На место трагедии прибыла следственно-оперативная группа. Задержанная передана сотрудникам полиции.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».