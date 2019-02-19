Участники чемпионата по сантехнике бесплатно отремонтируют оборудование в Копейском центре помощи детям

Участники чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» бесплатно отремонтируют сантехнику в Копейском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Это благотворительное мероприятие пройдет в рамках третьего отборочного этапа чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России».

По условиям конкурса, участники из разных регионов России в своих городах и селах оказывают реальную помощь тем, кто в этом нуждается. Помощь заключается в установке радиаторов отопления, санфаянса, водосчетчиков и другой сантехники в квартиры нуждающимся, а также учреждения социальной сферы. В 2017 году участниками чемпионата было сделано 45 таких добрых дел по всей стране.

В этом году одна из челябинских команд помогла многодетной маме, у которой сгорел дом, другая – отправилась на помощь в приют для бездомных животных, где без отопления замерзали не только котята и щенки, но и люди, которые там работают.

Челябинская команда «Инсталляторы» решила оказать помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Они заменят смесители, умывальники и проведут другие сантехработы. Все это будет сделано на безвозмездной основе.

Параллельно ребятам покажут еще и небольшой мастер-класс по монтажу сантехники. Эти навыки могут пригодиться им во взрослой жизни. Тем более, что научить этому некому. В таких учреждениях работают, в основном, женщины. Поэтому мужчины в рабочей форме и с целым чемоданом инструментов здесь на вес золота.

«Все участники чемпионата регулярно проводят занятия в детских домах, школах и интернатах, чтобы на своем примере показать подрастающему поколению, что быть рабочим – престижно, - рассказывает главный челябинский организатор чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» Сергей Ермаков. - Профориентация молодежи входит в задание одного из предварительных этапов.

Отчеты о проделанной сантехниками работе публикуются на сайте www.день-сантехника.рф. Любой желающий может поставить свою оценку участникам. Онлайн-голосование уже стартовало.

По результатам всех отборочных испытаний определяется десятка лучших команд. На финал в Челябинск каждый год съезжаются самые лучшие представители профессии со всей страны. В этом году финал пройдет 11 апреля. Поболеть за участников и посмотреть зрелищное шоу сможет любой желающий.

Чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России» проводится благотворительным фондом «Мечта» при поддержке Правительства Челябинской области, Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.