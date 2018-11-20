УФАС доказало: в Челябинске сговорились 24 перевозчика

Челябинское УФАС России признало сговор 24-х перевозчиков, нарушивших закон о защите конкуренции. Вследствие заключения и реализации соглашения была установлена единая стоимость поездок в городских маршрутках в размере 25 рублей (цену проезда все сговорившиеся перевозчики повысили с 23-х рублей).

При этом у всех перевозчиков (за исключением ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие») отсутствовали свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Производство в отношении ООО «Общественный городской транспорт» было прекращено в связи с отсутствием информации, подтверждающей его участие в сговоре.

Нарушителями признаны ООО «Такси-Сервис», ООО «Такси-Сервис Ком», ООО «Копейское маршрутное такси», ООО «Аль-Транс», ООО «Трейд-Авто», ООО «Урал-Дом», ООО «Сервис-Транс», ООО «Автолайн», ИП Осинский, ООО «Кумир-Автолайн 2», ООО «Автобан», ООО «Автотранспортное предприятие 2», ООО «Автолига», ООО «Первая Гильдия+», ООО «Гранд», ООО «Кумир-Автолайн», ИП Деменюк, ООО Предприятие «Эдельвейс», ООО «Челябинское такси», ООО «ЧелябАвтобус», ООО «Консул», ООО «АвтоЛуч», ИП Темникова и ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие».

В отношении данных хозяйствующих субъектов будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Наталья Мартынюк, в настоящее время ведомство также рассматривает аналогичное дело в отношении ИП Карповой, ИП Мамакурбановой, ООО «Тодес», ООО «ОВВИ-Авто» и ИП Мухгалимова, которое было выделено в отдельное производство в связи с необходимостью получения дополнительной информации.