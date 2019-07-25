Мусорные дела

УФАС намерена возбудить дела в отношении «Центра коммунального сервиса»
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Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 17:33

В Челябинское УФАС России поступило 19 заявлений от собственников жилых помещений в многоквартирных домах, управляющих компаний и общественных организаций на действия ООО «Центр коммунального сервиса». Компания отказывалась вывозить мусор, образовавшихся в результате уборки придомовых территорий.

Об этом рассказала руководитель УФАС России по Челябинской области Анна Козлова. По мнению ООО «Центр коммунального сервиса», отходы, образующиеся в результате уборки придомовых территорий, не относятся к ТКО, в связи с чем у регионального оператора отсутствует обязанность по их вывозу.

«Однако, исходя из анализа норм действующего законодательства, а также принимая во внимание то, что уличный смет, образующийся при уборке придомовой территории, растительные отходы при уходе за газонами, цветниками и растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками с придомовых территорий многоквартирных домов учтены при определении норматива накопления ТКО, Челябинское УФАС России делает вывод о том, что указанные отходы относятся к ТКО», - сообщила Анна Козлова.

Следовательно, ООО «Центр коммунального сервиса» обязано вывозить указанные отходы. В настоящее время Челябинским УФАС России возбуждается дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Также на ООО «Центр коммунального сервиса» пожаловались две управляющие компания. Они сообщили, что ЦКС отказывается вывозить ТКО из контейнеров, расположенных в мусоропроводах и мусороприемных камерах.

«В ООО «Центр коммунального сервиса» посчитали, что мусоропроводы и мусороприемные камеры не являются площадкой накопления ТКО. При этом в начале 2019 года региональный оператор вывозил мусор.Исходя из норм действующего законодательства, мусоропроводы и мусороприемные камеры являются площадкой накопления ТКО, и потребитель вправе выбрать такой способ складирования ТКО, как складирование отходов в контейнеры в мусоропроводах и мусороприемных камерах», - добавила Анна Козлова.

Следовательно, ООО «Центр коммунального сервиса» не вправе отказываться от вывоза ТКО из контейнеров в мусоропроводах и мусороприемных камерах. В настоящее время Челябинским УФАС России также возбуждается дело.

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Теги
мусор
УФАС
Анна Козлова
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