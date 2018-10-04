УФАС направит информацию об аукционах по выбору перевозчиков мусора в прокуратуру Челябинской области

Челябинское УФАС считает, что проводимые ООО «Центр коммунального сервиса» аукционы по выбору исполнителя услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях 11 муниципальных образований, содержат признаки нарушения действующего законодательства.

Жалобы в Челябинское УФАС России поступили от двух челябинских компаний - ООО «Эко» и ООО «Эко-Сервис». Общая сумма начальных цен договоров по транспортированию ТБО на территории Сосновского, Красноармейского, Кунашакского, Троицкого, Октябрьского, Пластовского, Увельского, Еманжелинского, Еткульского и Коркинского муниципальных районов и Троицкого городского округа составила 190 миллионов рублей.

Антимонопольная служба в ходе рассмотрения данных жалоб и изучения аукционной документации обнаружила серьезные противоречия в части условий исполнения договора, что не соответствует требованиям законодательства о контрактной системе.

«Заказчиком не указано полной информации обо всех условиях и требованиях исполнения услуг по транспортированию, в том числе о количестве и владельце контейнеров, объеме ТКО, возможном расширении мест оказания данных услуг в случае выявления новых точек накопления отходов, ответственной организации за маркировку контейнеров, порядке и условиях обеспечения видеонаблюдения на мусоровозах, возможном изменении мест передачи ТКО. В результате потенциальным перевозчикам не представляется возможным определить и рассчитать расходы, что может привести к уменьшению круга участников закупки»,- сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Челябинское УФАС России готовит информацию для направления в прокуратуру Челябинской области для рассмотрения оснований для принятия мер прокурорского реагирования, а также в министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и министерство экологии Челябинской области.