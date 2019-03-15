УФАС требует оградить челябинцев от вип-соблазна спа-салона

Спа-салон Vip-Soblazn в Челябинске размещает свою рекламу на здании, которое отнесено к объектам культурного наследия в центре города на улице Кирова. Челябинское УФАС России признало рекламу ненадлежащей и предписала прекратить ее дальнейшее размещение.

Как сообщили агентству в пресс-службе УФАС региона, дом №139 на улице Кирова, – бывшие «Доходные дома Холодова (магазин мебельный Морозова)» - отнесен к объектам культуры, представляющим историческую, художественную или иную культурную ценность. И в то же время на окнах здания размещаются баннеры с изображением визуальных женских силуэтов, а также текстовая информация: «Erotic-music», «Private-zone», «Vip-spa», «Vip chill-out», «Spa Erotic-club», «Мальчишники и девичники», «Подарочные сертификаты», «Нескромные удовольствия».

Возмущенный житель города написал в прокуратуру Центрального района Челябинска заявление о необходимости пресечь это несоответствие.

В ходе рассмотрения дела Челябинское УФАС России запросило мнение Инициативной краеведческой группы «АрхиСтраж» по данному случаю. По мнению представителя организации, размещение рекламы на выявленных объектах культурного наследия в оконных проемах значительно изменяет внешний вид объекта, нарушая его неизменность.

В госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области также считают, что размещение рекламы на данном объекте приводит к искажению его облика, нарушению сохранности и неизменности объекта.

Челябинское УФАС России признало, что распространение указанной рекламы противоречит требованиям ч.11 ст.5 Закона о рекламе. Индивидуальному предпринимателю, являющемуся рекламораспространителем рекламы, предписано прекратить нарушение действующего законодательства.

Также необходимо отметить, что за неисполнение предписание антимонопольного органа для индивидуальных предпринимателей предусмотрена административная ответственность в размере от 12 до 20 тысяч рублей.