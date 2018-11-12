УФСБ передало дело Бахаева в СУ СКР для дальнейшего расследования

Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передано для дальнейшего расследования в региональное следственное управление СКР. До настоящего момента расследованием занималось управление Федеральной службы безопасности региона.

«Уголовное дело передано по подследственности в следственное управление СКР в связи со вновь открывшимися обстоятельствами», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ области,

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по области Владимир Шишков, дело направлено прокурором для дальнейшего расследования. От более подробных комментариев в ведомствах отказались.

Как уже сообщало агентство, Бахаев был задержан 19 июля 2018 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств при организации российско-казахстанского форума, проходившего в Челябинске в ноябре 2017 года с участием президентов двух государств. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Изначально его взяли под стражу на 2 месяца. Бахаев написал явку с повинной, 25 июля в ходе дополнительного допроса дал подробные признательные показания. Он также заявил о готовности заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. И 14 сентября Центральный районный суд Челябинска изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Бахаев, уволенный с госслужбы за утрату доверия, попытался восстановиться в должности, но впоследствии отозвал свой иск к губернатору о признании его увольнения незаконным.

Через день после задержания Бахаева, 20 июля, задержана руководитель автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова. Она находится под подпиской о невыезде.