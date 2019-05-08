Уголовики «наказали» управляющую магазина в Челябинске за беспечность

Сотрудниками полиции города Челябинска задержаны подозреваемые в совершении кражи сотового телефона. Преступление было раскрыто в течении суток.

В дежурную часть полиции Курчатовского района обратилась управляющая магазина «Три кита», которая заявила о краже ее сотового телефона стоимостью порядка 26 тысяч рублей.

Выяснилось, что женщина разговаривала по мобильному телефону в тот момент, когда в магазин зашли двое мужчин. Она положила телефон на прилавок и ненадолго отвлеклась по рабочим делам. Когда вернулась обратно, сотового уже не было.

Полицейские отсмотрели камеры наблюдения, установленные в магазине. На них был запечатлен момент кражи. По видео стражи порядка узнали молодых людей, совершивших это преступление. Воры были ранее судимы за аналогичное преступление.

«По данному факту в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Мобильный телефон мужчины успели сдать в ломбард. Он изъят и возращен владелице. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Хочется напомнить челябинцам о необходимости незамедлительного обращения в полицию в случае хищения имущества по телефону службы 02, в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску: 266-14-14, 265-02-00 или непосредственно в дежурные части районных отделов полиции по месту совершения преступления», - отметил начальник штаба УМВД России по городу Челябинску Константин Смолин.

Заявления принимаются круглосуточно.