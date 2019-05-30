Уголовник из Коркино убил любовницу, которая не дождалась его из колонии

Не доставайся же ты никому: житель села Еманжелинка (Челябинская область) убил свою сожительницу, которая ушла жить к его брату, пока он отбывал срок на зоне.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего ранее судимого жителя Коркино Александра Розенталя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Угроза убийством», «Незаконное проникновение в жилище», «Кража» и «Убийство двух лиц».

«По версии следствия обвиняемый в июне 2018 года, находясь в селе Еманжелинка Еткульского района, выставив стекло проник в дом потерпевших, где на почве личных неприязненных отношений нанес множество ножевых ударов своему брату и его сожительнице, повлекших их смерть», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как выяснилось, погибший был братом Александра Розенталя. Пока тот сидел в колонии, его сожительница ушла жить к его родственнику. Перед совершением убийства обвиняемый дважды угрожал потерпевшему, угрожая ножом и «розочкой». Также установлено, что после угрозы убийством обвиняемый совершил хищение принадлежавшего потерпевшему сотового телефона.

Уголовное дело передано в суд.