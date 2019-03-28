Уголовники затащили челябинку в подвал, избили и ограбили

Жительница Челябинска стала жертвой собственной беспечности. Распитие спиртных напитков в компании малознакомых мужчин закончилось для женщины избиением в подвале.

В полицию Советского района Челябинска обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что она на улице распивала спиртные напитки в компании с двумя малознакомыми мужчинами. После приличных возлияний они решили прогуляться по ночному городу.

Прогулка закончилась неожиданно быстро. Собутыльники затащили женщину в подвал жилого дома. Один из них ее сильно избил. Злоумышленники забрали у жертвы деньги и сотовый телефон. Общая сумма ущерба составила около 24 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали двух ранее судимых местных жителей. В ходе работы с задержанными стражи порядка установили причастность одного из подозреваемых к совершению трех грабежей и двух краж чужого имущества. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Грабеж». Оба подозреваемых заключены под стражу. За совершенное деяние им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к совершению других аналогичных преступлений. Челябинцам, пострадавшим от их действий либо ставшим свидетелями их противоправных деяний, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 265-02-00, 266-14-14 или 02.