Уголовное дело экс-полицейских Златоуста передано в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего замначальника отдела — начальника полиции Олег Титков экс-начальника отдела Андрея Таможников.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих бывших руководителей ОМВД России по Златоустовскому городскому округу, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

По версии следствия обвиняемый Олег Титков, занимая должность начальника ОМВД России по Златоустовскому городскому округу, действуя совместно со своим заместителем Андреем Таможниковым, в 2016-2017 годы забирали у своих подчиненных премии.

«Соучастники определили сотрудников, подлежащих денежному премированию, начальник отдела полиции подписал приказы о поощрении, в свою очередь второй обвиняемый контролировал передачу определенными сотрудниками части полученных ими денежных средств в общей сумме свыше 2,8 миллионов рублей. Указанными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению, незаконно направив их для обеспечения деятельности ОМВД России по Златоустовскому городскому округу, то есть на цели, не связанные с выплатой денежного довольствия сотрудникам отдела полиции», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Преступления были выявлены сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Одновременно вскрылся еще один факт: со склада полиции пропала крупная партия изъятого контрафактного алкоголя, около двадцати тысяч бутылок. Доследственную проверку проводили сотрудники УФСБ по Челябинской области при поддержке УСБ ГУ МВД региона.

Титков и Таможников были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Хотя изначально в главке заявляли, что их сотрудники просто вышли на пенсию по выслуге лет. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд. Экс-полицейским грозит до десяти лет лишения свободы.