Уголовное дело о присвоении денег «Горэкоцентром» направлено в прокуратуру

В Челябинске завершено расследование уголовного дела по факту присвоения денежных средств МУП «Горэкоцентр». Сумма ущерба превысила 60 миллионов рублей. Экс-директору мусорного предприятия Игорю Галичину и его подельникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Из материалов уголовного дела следует, что один из руководителей организации, используя свое служебное положение, привлек две подрядные коммерческие структуры, с руководителями которых по предварительному сговору заключал договоры по уборке и транспортировке бытовых отходов по завышенным ценам. Ущерб, нанесенный администрации города Челябинска, составил более 60 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным агентства «Урал-пресс-информ», речь идет о двух фирмах – «Титаник» и «Экоспецбаза». Они обе работали с «Горэкоцентром» в рамках контрактов по вывозу мусора.

По данным Seldon.Basis, на сегодняшний день единственным владельцем ООО «Титаник» является Александр Шкробот. В 2002-2003 годах учредителем был Александр Галичин. Он также был учредителем ООО «Экоспецбаза». На сегодня совладельцем компании остается Марина Галичина (50%). В марте 2018 года ООО «Экоспецбаза» заключило контракт в качестве поставщика с организацией МУП «ГорЭкоЦентр» на сумму 3,34 миллиона рублей (услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования).

2016 год стал урожайным по госконтрактам для ООО «Экоспецбаза» с МУП «ГорЭкоЦентр». В январе – два контракта на 12 миллионов и 22 миллиона рублей, в декабре 4 контракта – на 240 миллионов, на 65 миллионов, на 34 миллиона и на 68 миллионов рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в июле 2018 года в отношении теперь уже экс-директора МУП «Горэкоцентр» Игоря Галичина и директора компании «Титаник» Эдуарда Секисова возбуждено уголовное дело. «Горэкоцентр» работает с компанией «Титаник» в рамках муниципального контракта по вывозу мусора. Игорю Галичину (брату бывшего министра экологии Челябинской области Александра Галичина) и Эдуарду Секисову предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Кстати, это дополнительный эпизод в возбужденном в апреле 2017 года уголовном деле о мошенничестве в МУП «Горэкоцентр», в котором также обвиняют Галичина.

24 сентября прокуратура потребовала возбудить еще одно уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей на посту директора «Горэкоцентра», в результате чего в городе наступил мусорный коллапс. 27 сентября были возбуждены уголовные дела о халатности в отношении руководства МУП «Горэкоцентр» и администрации Челябинска.

Как уже сообщало агентство, с 18 сентября часть перевозчиков, заключивших контракты с ГорЭкоЦентром, отказалась вывозить мусор с контейнерных площадок Челябинска. ООО «Горэкоцетр+» - один из крупнейших перевозчиков города - в одностороннем порядке прекратил вывоз мусора с территорий контейнерных площадок, расположенных в Калининском, Курчатовском, Советском, Металлургическом, Тракторозоводском районах Челябинска.

Всего Игорю Галичину предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями», по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата в особо крупном размере» и «пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».