Уголовное дело о травмировании поездом двух монтеров пути передано в суд. Один из пострадавших скончался в больнице.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего дорожного мастера и бывшего бригадира пути Южно-Уральской железной дороги о совершении ими преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По данным следствия, 17 августа 2017 года около 13 часов 30 минут по местному времени на 3 пикете 4 километра перегона «Речная - Бердяуш» Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом травмированы два монтера Бердяушской дистанции пути, которые выполняли на указанном участке железной дороги ремонтные работы. Впоследствии один из монтеров пути от полученных травм скончался в городской больнице Сатки», - сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

По версии следствия, происшествие произошло в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при организации дорожных работ дорожным мастером и бригадиром пути Южно-Уральской железной дороги.

Обвиняемые полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого преступления, раскаялись в содеянном, возместили причиненный преступлением вред, выплатив потерпевшим денежную компенсацию и обратились к следствию с ходатайством о применении к ним меры уголовно-правового характера.

С учетом достаточности собранных доказательств, полного признания обвиняемыми своей вины в содеянном, а также совершения ими впервые преступления средней тяжести, уголовное дело с ходатайством следователя о его прекращении в отношении обвиняемых и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлено для рассмотрения в суд.