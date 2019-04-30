Уголовное дело ОПГ, «разводившей» страховые компании, передано в суд

Завершено расследование уголовного дела по фактам совершения мошенничеств в сфере автострахования организованной преступной группой. На скамье подсудимых – 17 человек.

В Челябинске окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 17 жителей Челябинской области, обвиняемых в совершении 12 преступлений, статьей «Мошенничество в сфере страхования».

«Из материалов дела следует, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, умышленно совершали дорожно-транспортные происшествия, используя принадлежащие им автомобили. После чего обращались на пункты оформления ДТП, где составляли документы, содержащие ложные сведения относительно обстоятельств и участников ДТП. На заключительной стадии противоправного деяния данные документы предоставляли в страховые компании для незаконного получения выплат страхового возмещения», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В рамках возбужденного уголовного дела полицейскими проведены обыски по месту проживания обвиняемых. Изъяты четыре автомобиля, а также документация по фиктивным страховым случаям, деньги, банковские карты, компьютерные жесткие диски.

Потерпевшими по уголовному делу являются четыре страховые компании, которым нанесен ущерб свыше 2 000 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.