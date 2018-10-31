Уголовное дело в отношении главы Аргаяшского района передано в суд

Уголовное дело в отношении главы Аргаяшского района (Челябинская область) Исрафиля Валишина передано в суд. Чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Аршаяшского района Исрафиля Валишина, обвиняемого в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков.

«По версии следствия, в период 2011-2013 годов обвиняемый, выходя за пределы должностных полномочий, выдал разрешения на строительство десяти объектов капитального строительства в защитных лесах и охранной зоне памятника природы - озера Увильды, где строительство подобных объектов запрещено. Незаконными действиями обвиняемого причинен ущерб Российской Федерации в сумме более двух с половиной миллионов рублей», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Владимир Шишков.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Свидетелем по этому делу также проходит бывший директор областного государственного учреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области» Илья Пруцких, подозреваемого в мошенничестве с участками на озере Увильды.

Он также подозревается в мошенничестве с земельными участками на Увильдах.

По данным следствия, в период 2008-2009 годов подозреваемый путем обмана получил право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы – озера Увильды.

В августе 2009 года главное управление лесами Челябинской области передало в бессрочное пользование земельный участок МАУ «Кино-театральный центр для детей и молодежи «Спартак» Челябинска (в настоящий момент - «Новый художественный театр». Его директору Виталию Богверадзе в ноябре 2017 года было предъявлено обвинение в получении взятки и растрате бюджетных средств). Первого октября 2018 года Тракторозаводский суд Челябинска приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

На арендованном на территории Аргаяшского лесничества участке «Спартак» должен был построить лагерь для одаренных детей, но не стал этого делать и передал права на участок сельскохозяйственному предприятию (СХП) «Сунукуль» Ильи Пруцких. А он, в свою очередь, продал земельные участки бизнесменам и чиновникам под строительство коттеджей. На них покупатели построили коттеджи. Прокуратура оспорила законность их возведения. Как уже сообщало агентство, было выявлено 10 случаев незаконной постройки.

По версии следствия, подписал разрешение на строительство в охраняемой зоне именно Исрафиль Валишин.