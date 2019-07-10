Уголовное дело в отношении руководителя «Злат-ТВ» передано в Челябинск

Следственный комитет по Челябинской области назначил проверку по факту давления на руководителя «Злат-ТВ» Дарью Сивухину, а расследование её уголовного дела по факту мошенничества передал из Златоуста в Челябинск.

Об этом директору «Злат-ТВ» Дарье Сивухиной и членам правления Союза журналистов Челябинской области Елене Вериго и Владимиру Чудаеву на встрече, которая состоялась в СКР девятого июля, сообщил руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев.

Как сообщает пресс-служба Союза журналистов Челябинская области, Дарья Сивухина рассказала, что в мае 2019 года посторонние лица, не имеющие отношение ни к работе муниципального предприятия «Злат-ТВ», ни к правоохранительным органам, сообщили ей о расследовании уголовного дела в отношении неё и предложили в обмен на помощь в благополучном для неё исходе дать показания на главу Златоуста Жилина. В мае на внеочередном собрании Общественной палаты и Союза журналистов региона Дарья обнародовала аудиозапись, на которой, по ее словам, и слышны угрозы со стороны местных коммунальщиков Алексея Крутолапова и Андрея Морозова.

Уголовное дело в отношении Дарьи Сивухиной действительно возбуждено. Ее подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», уголовное дело в отношении Дарьи Сивухиной возбуждено по материалам проверки УФСБ по Челябинской области. В ходе расследования уголовного дела установлено, что исполняющая обязанности директора «Злат-ТВ», используя служебное положение, из корыстной заинтересованности, путем злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме один миллион 675 тысяч рублей, принадлежащие муниципальному образованию Златоустовский городской округ.

Но, как сообщает пресс-служба Союза журналистов, Дарье не было предъявлено постановление о возбуждении в отношении неё уголовного дела, не сообщено о статусе подозреваемой, в то время как третьи лица уже были осведомлены о расследовании, а затем и следователь дал комментарии в СМИ. Кроме того, члены Союза высказали опасения по поводу давления, оказываемого на Дарью как руководителя средства массовой информации.

Денис Чернятьев сообщил о решении. По факту давления на Дарью Сивухину назначить служебную проверку с целью установить, как обстоятельства расследования дела стали известны третьим лицам. Результат проверки будет обнародован Следственным комитетом. Также Денис Чернятьев сообщил, что уголовное дело, возбужденное в мае этого года в отношении Дарьи Сивухиной, изъято из следственного отдела по городу Златоусту и будет передано в Челябинск в отдел по расследованию особо важных дел, чтобы обеспечить объективное разбирательство и установление всех обстоятельств. Дело касается хозяйственной деятельности «Злат-ТВ» учредителем и собственником этой компании является администрация Златоуста.

«Разумеется, Союз журналистов отделяет расследование фактов хозяйственной деятельности, давление лично на Дарью от препятствования журналистской деятельности. Мы оказываем поддержку членам нашего профессионального сообщества, но не вмешиваемся в работу следствия. Полагаю, что попытки воздействия на журналистов недопустимы. Проверка Следственного комитета будет касаться также соблюдения требований закона о СМИ: Дарья передала руководителю управления полную аудиозапись разговора с лицами, которые пытались оказать на неё давление», - сказал член правления Союза журналистов Челябинской области Владимир Чудаев.

Расследование уголовного дела и служебная проверка будут вестись под личным контролем руководителя управления. Если вина Дарьи Сивухиной будет доказана, то ей грозит до шести лет лишения свободы.