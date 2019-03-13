Уголовное дело в отношении Сергея Давыдова по требованию прокуратуры передано в областной суд

В среду, 13 марта, прокуратура Челябинской области направила в Челябинский областной суд апелляцию на решение Советского районного суда Челябинска, закрывшего уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», пятого марта Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Челябинской области о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление служебными полномочиями». По решению суда уголовное дело прекращено. Обвиняемому назначен судебный штраф в размере 40000 рублей.

Прокуратура посчитала, что при расследовании уголовного дела допущены существенные нарушения норм УПК, неверно квалифицированы действия обвиняемого. Изначально в отношении Сергея Давыдова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он обвинялся в хищении 340 миллионов рублей у муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Затем по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову было вообще переквалифицировано на более мягкое - на статью «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности». Давыдову уже удалось избежать наказания за антиконкурентный сговор близких к нему компаний.

Стоит отметить, что дело по ЧКТС – только одна ниточка злоупотреблений экс-мэра. Вроде бы и в ГУВД области какое-то дело возбуждали по земельным махинациям, по транспорту, Горзеленстрою. Как обстоят дела с расследованием этих дел, никому неизвестно.

О злоупотреблениях экс-градоначальника информационное агентство «Урал-пресс-информ» напомнило читателям, сделав обзор предыдущих публикаций на протяжении нескольких лет – читать здесь. Агентство будет следить за ходом данного дела.