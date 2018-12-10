Украинец приехал в Магнитогорск, чтобы распространять наркотики

Жителя Украины задержали в Магнитогорске (Челябинская область), когда он делал тайники – «закладки», то есть занимался распространением наркотиков.

Приговором Ленинского районного суда Магнитогорска 20-летний житель Украины осужден за совершение преступлений, предусмотренных статьей «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах».

«Обвиняемый, являясь гражданином соседнего государства, испытывая материальные трудности, нашел в сети «Интернет» объявление о предоставлении высокооплачиваемой работы по незаконному обороту наркотических средств на территории Российской Федерации. В апреле 2018 года приехал город Магнитогорск, где приобрел оптовую партию наркотического средства массой около 750 граммов, которое перенес в арендованную квартиру, где незаконно хранил с целью последующего незаконного сбыта», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Затем часть наркотического средства украинец расфасовал на более мелкие массы и разместил в тайниках – «закладках» на территории города Магнитогорска. В апреле 2018 года он был задержан сотрудниками полиции. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.