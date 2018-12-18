Ушла в школу и не вернулась: в Челябинске пропала восьмиклассница

Полицейские Челябинска разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю Ксению Захарину, которая 17 декабря 2018 года ушла из дома на учебу и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Ксения Захарина ушла из дома, расположенного по улице Ковшовой в Советском районе Челябинска вчера, 17 декабря, в районе полудня и до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост: 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые окрашенные, прямые, без челки, глаза голубые большие, нос прямой.

Особые приметы: на запястье левой руки татуировка в виде розы с колючей проволокой и надпись на английском языке «свобода».

Была одета в темно-синий пуховик, джинсы черного цвета, кроссовки фирмы «Найк» черного цвета. На голове у школьницы была вязаная шапка черного цвета. При себе восьмиклассница имела айфон 5 S.

Полиция Челябинска просит всех, кто что-либо знает о местонахождении школьницы, сообщить в дежурную часть ОП «Советский» УМВД России по городу Челябинску по телефонам: 779-76-50, 237-06-76, 237-06-88, 237-90-43или 02.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Челябинску