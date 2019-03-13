Установлена личность шутника, «заминировавшего» ТРК в Челябинске

Из Копейска «заминировали» ТРК в Челябинске. С шутником работают следователи.

12 марта в 20:55 в единую диспетчерскую службу 112 Копейска поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в Челябинске заминированы два торгово-развлекательных комплексов – «Родник» и «Горки». Звонивший сообщил, что взрывное устройство сработает примерно около половины одиннадцатого вечера.

По тревоге была поднята полиция областного центра.

«Комплексы были обследованы. Никаких опасных предметов не обнаружено. Личность звонившего уже установлена. Это 24-летний житель Челябинской области. Сейчас с ним проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнуллина.

В пресс-службе УМВД России по Челябинску напоминают, что в прошлом году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера) либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.