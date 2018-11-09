Уволенный челябинец спалил автомобиль своего бывшего начальника

Житель Челябинска, уволенный за прогулы, отомстил своему экс-начальнику. Он спалил его автомобиль и за это ближайшие пять лет может провести в колонии.

Прокуратурой Металлургического района Челябинска утверждено обвинительное заключение по обвинению 30-летнего мужчины, который поджег автомобиль своего бывшего начальника.

Как установлено в ходе следствия, мужчина ранее работал в организации занимающейся строительством, однако в связи с прогулами был уволен.

«В ночное время в августе этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить своему бывшему начальнику. Он приобрел бензин и направился во двор дома, где проживал его экс-руководитель. Там, подойдя к его автомобилю, он залил бензин в воздухозаборник, после чего поджег бумажку и кинул ее в воздухозаборник. Автомобиль загорелся, а мужчина скрылся с места преступления», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В результате пожара автомобиль получил серьезные повреждения, сумма ущерба составила порядка 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд.