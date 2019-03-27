Уволенный за пьянку челябинец обворовал бывшего работодателя

Полицейские Челябинска задержали ранее судимого местного жителя, который украл у бывшего работодателя буровые установки. Он продал их по цене в 50 раз дешевле, чем они стоят на самом деле.

В дежурную часть полиции Центрального района Челябинска обратился руководитель строительной организации, который сообщил, что со строительной площадки пропали две буровые установки стоимостью порядка 580 тысяч рублей. Он сразу сказал стражам порядка, что в краже подозревает бывшего рабочего.

Побеседовав со сторожем стройки, полицейские выяснили что в день хищения на стройплощадку приходил сотрудник, который, как выяснилось впоследствии, был уволен за пьянку за несколько дней до кражи. Он вывез оборудование под предлогом необходимости его эксплуатации на другом строительном объекте. После просмотра записей камер наружного наблюдения стражи порядка установили личность подозреваемого и его место нахождения. Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение разбойных нападений местный житель.

Похищенные буровые установки он уже успел продать. Но здесь вор явно продешевил. Не зная настоящей рыночной стоимости техники, он сбыл ее по цене почти в 50 раз дешевле, чем она стоит – всего за 12 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». За совершенное преступное деяние злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Буровые вышки изъяты полицейскими и возвращены владельцу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.