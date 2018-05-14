В администрации Миасса проходят обыски. Силовики работают в кабинете Геннадия Васькова.

Сегодня, 14 мая, в администрацию Миасса приехали сотрудники силовых структур. Они проводят обыски в кабинете Геннадия Васькова.

Как сообщает сайт www. newsmiass.ru, около одиннадцати часов утра в мэрию зашли силовики: несколько человек в штатском и один - в маске и камуфляже. Правоохранители проследовали в кабинет Геннадия Васькова.

По предварительной информации, силовиков интересуют документы, которые могут быть связаны с вводом в эксплуатацию детского сада «Умка». Официально эту информацию правоохранительные органы пока не комментируют.

Сам Геннадий Васьков сегодня на работе отсутствовал.

Напомним, в пятницу глава города Геннадий Васьков написал заявление об увольнении на имя главы региона Бориса Дубровского. Губернатор заявление принял.

Теперь депутатам предстоит принять отставку, назначить исполняющего обязанности главы, который будет руководить городом до избрания нового мэра, и запустить процедуру выборов. Народные избранники выберут главу большинством голосов из предложенных конкурсной комиссией кандидатур.

Геннадий Васьков был избран главой Миасса в ноябре 2015 года. До этого он исполнял обязанности мэра с 22 сентября по ноябрь, и работал заместителем главы по социальной политике. В апреле 2018 года Собрание депутатов Миасского городского поставили второй «неуд» главе по результатам проделанной им работы в 2017 году.