В администрации Юрюзани (Челябинская область) проходят обыски. Силовики изымают документацию.

Информацию о том, что в администрации Юрюзани проходят обыски агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в мэрии.

Сотрудники СОБРа работают в кабинете главы города Сергея Замятина. Все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Единственное, что силовики запретили им включать компьютеры.

Также по информации из собственных источников, знакомых с ситуацией обыски и выемка документов может быть связана с финансовой деятельностью местных коммунальных предприятий: ООО «ЮТК» и МУП «ЮТК».

Официальных комментариев пока нет.