14:22
В администрации Юрюзани проходят обыски
В администрации Юрюзани (Челябинская область) проходят обыски. Силовики изымают документацию.
Информацию о том, что в администрации Юрюзани проходят обыски агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в мэрии.
Сотрудники СОБРа работают в кабинете главы города Сергея Замятина. Все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Единственное, что силовики запретили им включать компьютеры.
Также по информации из собственных источников, знакомых с ситуацией обыски и выемка документов может быть связана с финансовой деятельностью местных коммунальных предприятий: ООО «ЮТК» и МУП «ЮТК».
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