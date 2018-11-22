В аэропорту Челябинска арестовали 223 килограмма деликатеса

В среду, 21 ноября, сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области в аэропорту Челябинска при досмотре багажа пассажира рейса №1537 Москва – Челябинск задержали особый груз – красную икру весом более 200 килограммов. Икра неизвестного происхождения предназначалась для продажи в магазинах столицы Южного Урала.

Так как семь коробок и один пакет красной зернистой икры везли без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, хозяин товара нарушил требования статьи 15 ФЗ «О ветеринарии». Груз сотрудники южноуральского ведомства признали опасным и поместили новогодние деликатесы в складское помещение на изолированное и ответственное хранение.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в настоящее время сотрудники регионального ведомства взяли пробы продукции и отправили в Челябинскую межобластную ветеринарную лабораторию на исследование. Владельцем товара сейчас занимаются соответствующие органы.

«Судьба ценного продукта определится после получения результатов лабораторных исследований, - сообщила государственный инспектор пограничного ветеринарного контроля Елена Власова. – Будут проверяться качество и безопасность груза, а также товар будет идентифицироваться».

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области