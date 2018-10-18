В аэропорту Челябинска пассажира не пустили в самолет из-за крови в багаже. Транспортная Прокуратура наказала перевозчика и авиапредприятие после проверки, проведенной по обращению гражданина о нарушении его прав.

«Установлено, что пассажиру рейса, следовавшего по маршруту «Челябинск – Москва», в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства должностными лицами представительства ПАО «Аэрофлот» и АО «Челябинское авиапредприятие» в одностороннем порядке было отказано в предоставлении услуги по воздушной перевозке в связи с тем, что пассажиру требовалось провезти с собой в пассажирском салоне воздушного судна биологический материал – кровь», - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

В период проведения проверки авиакомпанией приняты меры по восстановлению нарушенного права. Пассажиру предоставлена возможность беспрепятственно перевезти необходимый материал.

По результатам проверки руководителям АО «Челябинское авиапредприятие» и представительства ПАО «Аэрофлот» Челябинске внесены представления.

Указанные акты прокурорского реагирования в настоящее время находятся на рассмотрении.