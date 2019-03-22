В аэропорту Челябинска уборщица обокрала пассажира. В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение от одного из пассажиров о том, что у него пропали личные вещи.

Он рассказал, что случайно оставил в зале прилета международного сектора пакет с личными вещами. В нем находились солнцезащитные очки, дорогостоящий планшетный компьютер и фрукты. Ущерб мужчина оценил в 31 тысячу рублей.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий транспортные полицейские установили одну из сотрудниц клининговой компании, которая осуществляет уборку в аэропорту. Обнаружив пакет, 61-летняя женщина, вместо того, чтобы сообщить о своей находке, отнесла его в подсобное помещение, а позже забрала очки и планшет домой», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

В настоящее время похищенное изъято, а в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража».