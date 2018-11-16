В афере с земельным участком на «Таганайском кордоне» поставлена точка

Два с половиной года разбирательств: сделка по продаже земельного участка под строительство элитного коттеджа на «Таганайском кордоне» в Златоусте (Челябинская область) признана незаконной.

По требованию прокурора Златоуста сделка о продаже земельного участка на «Таганайском кордоне» будет расторгнута.

В ходе проверки установлено, что в 2016 году ООО «Таганайский кордон» по договору аренды предоставлен земельный участок площадью 30 000 квадратных метров из земель населенных пунктов, расположенный по улице Песчаная, с разрешенным видом использования «для организации отдыха населения».

Но в 2016 году председатель комитета по управлению имуществом администрации Златоуста Андрей Крючко издал распоряжение о продаже части земельного участка площадью 2000 квадратных метров коммерческой организации с изменением вида разрешенного использования - «для строительства объектов для организации отдыха населения».

По данным Арбитражного суда, участок был продан компании ООО «Таганайский кордон», которая, по информации агентства, оформлена на зятя местного бизнесмена Марата Ахметгалина - Дениса Чечигина.

Земля изначально отводилась под гостиничный комплекс, но в итоге здесь «вырос» капитальный элитный коттедж.

По некоторым данным, в построенном на спорном участке доме проживает отец бывшего замминистра имущества и природных ресурсов региона Валерия Кортушова. В свое время он возглавлял правовой отдел в администрации Златоуста. В городе Кортушов-старший занимается предпринимательством. У него несколько магазинов в районе вокзала, банно-оздоровительный комплекс.

В мае 2016 года следственным управлением Следственного комитета по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по факту продажи земли.

«Неправомерное получение ООО «Таганайский кордон» земельного участка под строительство, выкуп его части без проведения процедуры торгов, повлекли нарушение публичных интересов граждан на равный доступ к приобретению муниципального имущества. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в Арбитражный суд с требованиями о признании сделок недействительными. Арбитражным судом требования прокурора удовлетворены. По результатам апелляционного пересмотра дела Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом требования прокурора признаны обоснованными», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Добавим, ранее решением златоустовского суда экс-руководитель комитета по управлению имуществом администрации города Андрей Крючко был признан виновным в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка. Ущерб, нанесенный чиновником бюджету города, оценен в 588 тысяч рублей. Андрей Крючко приговорен к наказанию в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей.