11:07
В Агаповском районе «Камаз» загнал иномарку в кювет
В Агаповском районе (Челябинская область) «Камаз» загнал иномарку в кювет. Два человека госпитализированы.
Авария произошла 10 мая на 24 километре автодороги «Обход Магнитогорска с примыканием к а/д «Южноуральск-Магнитогорск» на территории Агаповского района.
«42-летний водитель, управлял автомобилем «Камаз», не уступил дорогу автомобилю «Форд Фокус», пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, под управлением 53-летней автоледи, и совершил столкновение», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия иномарка вылетела с трассы. Водитель и пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы.