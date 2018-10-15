В Аргаяшском районе маршрутка с пассажирами улетела в кювет

В Аргаяшском районе (Челябинская область) маршрутка с пассажирами улетела в кювет. Пострадали четыре человека.

ЧП произошло сегодня, 15 октября, почти в семь часов утра. На 51 километре автодороги Аргаяш-Кулуево на территории Аргаяшского района, 54-летний водитель, управляя маршруткой, в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость движения и улетел в кювет.

«Причиной аварии стали погодные условия. В маршрутке находились 12 пассажиров, четыре человека получили травмы и госпитализированы», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Личности пострадавших пока не установлены.

Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия, в настоящий момент установлено, что водитель осуществлял коммерческую перевозку, в момент ДТП ехал в сторону Челябинска.