В Аргаяшском районе пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку

В Аргаяшском районе (Челябинская область) пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку. С переломом основания черепа и ушибом головного мозга ребенок госпитализирован.

ЧП произошло вечером 17 мая.

«36-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2104, находясь в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину по ходу движения, где совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода девочку 8 - лет, которая находилась на прогулке без сопровождения взрослых и катила велосипед по правой обочине», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП ребенок получила телесные повреждения, и была госпитализирована Аргаяшскую больницу.

В больнице девочки был поставлен диагноз: «ушиб головного мозга. Закрытый перелом височной кости. Перелом основания черепа».

В настоящие время, при расследовании данного факта установлено, что данный водитель ранее в 2016 году уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сотрудниками ГИБДД проводится дальнейшие расследование.