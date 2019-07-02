В Аргаяшском районе введен карантин по бешенству

После смерти в селе Аргази (Челябинская область) лисы от бешенства на территории Аргаяшского района введен карантин. Владельцев четвероногих животных призывают своевременно проводить вакцинацию своих питомцев.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Челябинской области. В нем говорится о том, что с первого июля карантин по бешенству вводится на территории поселка Аргази Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского района. Угрожаемой зоной по бешенству животных указывается также деревня Чишма.

Согласно постановлению, в этих населенных пунктах вводятся запреты на проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз их за пределы указанных населенных пунктов, а также табу на отлов диких животных в этих территориях.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории поселка Аргази и деревню Чишма.

Напомним, после падения от бешенства в селе Половинка теленка, был введен карантин на территории Увельского района.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на прошлой неделе в Коркинском районе также подтвердились два случая бешенства среди животных. Один из них произошел в поселке Первомайский. Туда пришла лиса, оказавшаяся зараженной. Затем в Коркино домашняя овчарка, больная бешенством, покусала человека.

Всего же по данным управления регионального Россельхознадзора, с начала 2019-го года в Челябинской области было выявлено 23 случая бешенства животных. Южноуральцам, чьи домашние питомцы не привиты от этого заболевания, советуют позаботиться об их вакцинации.