В Аше осудили предприимчивую семью за торговлю контрафактом

В Аше (Челябинская область) члены семьи Алоянов, отец и двое сыновей, получили условные сроки за торговлю контрафактной обувью и одеждой. Городской суд признал их виновными по части третьей статьи 180 УК РФ в незаконном использовании чужого товарного знака.

В суде установлено, что один из младших Алоянов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Вместе с братом и отцом он организовал в Аше семейный бизнес. В течение продолжительного времени, действуя из корыстных побуждений, Алояны приобретали у неустановленных лиц на московском рынке контрафактную обувь и одежду с товарными знаками известных брендов впоследствии реализовывая их жителям Аши в арендуемой торговой точке, без согласия правообладателей товарных знаков.

В результате преступных действий соучастников правообладателям вышеназванных товарных знаков причинен материальный ущерб на общую сумму более полутора миллионов рублей.

Незаконную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники территориального отдела полиции.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева, каждый из членов семьи получил по полтора года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Также суд удовлетворил гражданские иски представителей правообладателей на общую сумму около 770-ти тысяч рублей, оставив арест, наложенный на имущество одного осужденного (два легковых автомобиля), в целях их обеспечения.