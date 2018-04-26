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Челябинской области
11:04

В Аше водитель едва не снес деревянный дом

В Аше (Челябинская область) водитель едва не снес деревянный дом. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. 

ЧП произошло 25 апреля в половине девятого вечера.

26-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21101, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. Машина едва не въехала в рядом стоящий жилой деревянный дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.  В результате ДТП водитель и пассажирка получили телесные повреждения.  Им рекомендовано амбулаторное лечение.

В последствии водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. 

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