11:04
В Аше водитель едва не снес деревянный дом
В Аше (Челябинская область) водитель едва не снес деревянный дом. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
ЧП произошло 25 апреля в половине девятого вечера.
26-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21101, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. Машина едва не въехала в рядом стоящий жилой деревянный дом.
Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области. В результате ДТП водитель и пассажирка получили телесные повреждения. Им рекомендовано амбулаторное лечение.
В последствии водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.