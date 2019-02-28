В Ашинском районе прицеп «КамАЗа» вынесло на грузовик «МАН»

В Ашинском районе (Челябинская область) на трассе М-5 прицеп грузовика вынесло на встречную полосу в результате того, что 57-летний водитель «КамАЗа» ехал на небезопасной скорости и нарушил правила расположения своего транспортного средства на проезжей части.

Занос прицепа водитель тяжелой техники, житель Чувашии, допустил во время торможения. Прицеп, выехавший на встречку, столкнулся с грузовиком «МАН», который вел 55-летний мужчина. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.

ДТП произошло в 13 часов 40 минут на 1597-м километре автодороги Москва-Челябинск. Сотрудники региональной Госавтоинспекции установили, что житель Чувашии направлялся в Челябинск. Пострадавший автомобилист, гражданин Татарстана, ехал со стороны южноуральской столицы в сторону Уфы.

Фото Госавтоинспекции Челябинской области