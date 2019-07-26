В аварии на трассе разбился бывший начальник Орджоникидзевского РОВД Магнитогорска

В аварии на трассе погиб бывший начальник Орджоникидзевского РОВД Магнитогорска Сергей Попов. Он с двумя коллегами ехал в Челябинск на судейство ведомственного матча спецназа по практической стрельбе.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 26 июля, на 52-километре трассы Южноуральск – Магнитогорск на территории Агаповского района.

«57-летний водитель автомобиля «Ниссан-Теана» при неустановленных обстоятельствах выехал на правую обочину по ходу движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся в кювет. Он полученных травм он скончался на месте. Два пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

За рулем иномарки оказался бывший начальник Орджоникидзевского РОВД Магнитогорска Сергей Попов. После выхода на пенсию он работал инструктором и судьей по практической стрельбе.

«Инструктор и судья по практической стрельбе, наш хороший товарищ. Ветераны стрелкового спорта скорбят и искренне соболезнуют его родным. В реанимационном отделении Жидков Артём и Володя Сергеев. Все, кто были в иномарке, ехали в Челябинск на судейство ведомственного матча спецназа по практической стрельбе», - написал на своей странице в социальных сетях журналист Владимир Филичкин.

Подробности аварии устанавливаются. По предварительной информации, Сергей Попов мог уснуть за рулем. Он погиб, не дожив до своего дня рождения всего один день. Завтра бы ему исполнилось 58 лет.