В аварии под Ашой погибли три человека

На трассе в Ашинском районе (Челябинская область) фура раздавила легковушку. Три человека погибли. Еще один человек находится в больнице.

Авария со смертельным исходом произошла 17 февраля на 1558 км Федеральной дороги «М-5 Урал» в Ашинском районе. 29-летний водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением. В результате полуприцеп занесло на встречную полосу, он врезался в Hyundai Accent. Водитель и два пассажира легковушки погибли. Еще один человек с травмами находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Для ликвидации последствий ДТП от МЧС по Челябинской области было задействовано четыре человека и одна единица техники.

Обстоятельства аварии уточняются.