В Бердяуше на пожаре погибла пожилая женщина

В Бердяуше (Саткинский район) на пожаре погибла пожилая женщина. По предварительной версии, причина возгорания – неисправность печи.

Пожар произошел сегодня, первого ноября. Сигнал на пульт дежурного поступил в пять часов утра. О возгорании деревянного жилого дома в поселке Бердяуш сообщили соседи.

На место выехали огнеборцы пожарной части №227 и сотрудники насосно-перекачивающей станции Бердяуша.

«Обнаружение пожара было поздним. К моменту приезда огнеборецев дом был полностью охвачен огнем. После того, как пожар был потушен, огнеборцы нашли тело хозяйки жилья. В доме еще должен был находиться 13-летний внук погибший, но его там не оказалось», - сообщила инспектор первого отряда ФПС по Челябинской области Анастасия Черногорлова.

По предварительной версии, причина возгорания – неисправность печи.