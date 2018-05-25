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10:46

В больнице Южноуральска умерла 2-летняя девочка

В больнице Южноуральска (Челябинская область) умерла 2-летняя девочка. Следственный комитет начал проверку.

В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области поступило сообщение о смерти в лечебном учреждении города Южноуральска 2-летней девочки.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в СКР по региону.

В рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

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