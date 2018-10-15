В Брединском районе будут судить педагога, избившего подростка
Прокуратура Брединского района (Челябинская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»
По версии следствия обвиняемый, являясь педагогом, в июне 2018 года в поселке Рымникский в ходе конфликта со знакомым 16-летним подростком нанес ему четыре удара кулаком по лицу.
«В результате ударов несовершеннолетнему была причинена тупая травма головы, включающая в себя перелом медиальной стенки правой орбиты, контузию глазного яблока легкой степени, непроникающее адаптированное ранение роговицы левого глаза, ушиб головного мозга легкой степени тяжести», - сообщили в прокуратуре региона.
Уголовное дело направлено в Брединский районный суд.