Присылайте свои новости

В Брединском районе введен противопожарный режим
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 16:02

На территории Брединского муниципального района введен особый противопожарный режим.

На период его действия устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие запрет на посещение лесов, за исключением лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов. Также на данных территориях в усиленном режиме будут действовать все службы, ответственные за тушение пожаров.

В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в 2 и более раз. На граждан штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 - 40 тысяч рублей и на юридических - от 300 - 500 тысяч рублей.

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидирован 1 лесной пожар в Брединском лесничестве на площади 12 га.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 448 лесных пожаров на площади 8534 га.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

 

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