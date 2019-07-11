В центре Челябинска под иномаркой провалился асфальт

Сегодня, 10 июля, в Челябинске во время движения под иномаркой провалился асфальт. Задние колеса машины оказались в огромной яме. Сейчас ищут виновников дорожного инцидента.

ЧП произошло на улице III Интернационала, 117. Под иномаркой провалился асфальт. Образовалась яма шириной и глубиной более метра. Чтобы вызволить машину, водителю пришлось вызывать эвакуатор. На место также приехали сотрудники ГИБДД Челябинска.

«В ГИБДД сообщение о ДТП зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

Информация об инциденте была передана в дорожные службы. Уже известно, что на этом участке дороги проходят подземные коммуникации сетевых компаний. Сейчас предстоит выяснить, кому они принадлежат и кто виновен в произошедшем.