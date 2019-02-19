В центре Челябинске разлилась ртуть

В Центральном районе Челябинска произошла утечка ртути. Угроза ликвидирована, опасности жизни и здоровью жителей нет, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ выявлено не было.

Инцидент произошел вчера, 18 февраля. ЕДДС об этом проинформировал очевидец, рассказавший, что открытая стеклянная емкость, в которой находилось около двухсот граммов опасного химического вещества, была обнаружена на заброшенном складе, при демонтаже его стены. Строители во время осмотра случайно разлили примерно четвертую часть содержимого емкости. ЧП произошло около 11-ти утра.

Как сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, грунт с ртутью (массой около трехсот граммов) собрали спасатели городской службы спасения, чтобы передать в центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области.

Вместе со спасателями на заброшенный склад выезжали сотрудники МЧС и полицейские. В общей сложности на месте происшествия находились десять человек и три единицы техники. Работы были завершены около половины первого дня.

Ртуть относится к первому классу опасности, она чрезвычайно вредна для человека. Проникает в организм, как правило, при вдыхании не имеющих запаха паров.

Воздействие ртути даже в небольших количествах может вызывать проблемы со здоровьем и тяжелое отравление. Ртуть оказывает токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, вредит легким, почкам, коже и глазам.

Хроническое отравление повышает риск туберкулеза, атеросклероза, гипертонии. Последствия отравления ртутью могут проявляться спустя несколько лет после прекращения контакта с ней. Острое отравление ртутью может привести к летальному исходу.